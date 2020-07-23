2020/07/23 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادالتقى مستشار الأمن الوطني الأستاذ قاسم الأعرجي ، اليوم الخميس، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، فيما اكد على اهمية استمرار دعم بريطانيا للعراق في المجال الامنيوذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه "جرى استعراض العلاقات بين العراق وبريطانيا".واكد الاعرجي على "حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا الى "أهمية استمرار دعم العراق في مختلف المجالات من قبل بريطانيا والتنسيق الأمني والتعاون الاستخباري".من جانبه أعرب السفير البريطاني عن "سعادته كما قدم التهاني بمناسبة تسنم الاعرجي مهامه الجديدة"، مؤكداً سعي "بلاده لتطوير العمل المشترك بين البلدين واحترام سيادة العراق واستمرار الحوارات بما يسهم في تعزيز العلاقات، والعمل على استقرار العراق لما له من اهمية في موقعه ضمن دول المنطقة بما ينعكس بالشكل الإيجابي على مختلف الاصعدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يؤكد اهمية دعم بريطانيا للعراق في المجال الامني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يؤكد اهمية دعم بريطانيا للعراق في المجال الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).