20% فقط يلتزمون بالإجراءات الوقائية.. كربلاء توضح أسباب ارتفاع الاصابات بكورونا

2020/07/23 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]أوضحت دائرة صحة كربلاء، الخميس، أسباب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

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