العثور على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا في بغداد

2020/07/23 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الجهات الامنية في العاصمة العراقية بغداد على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنة 2 كغم فوق أحد مباني منطقة الجادرية....

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