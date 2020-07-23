الصحة تعلن وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بكورونا

2020/07/23 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، وصول 400 جهاز لعلاج العجز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

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