إعادة فتح مطار بغداد مع تخطي إصابات كورونا 100 ألف

2020/07/23 | 17:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت اصابات العراق 100 الف اصابة بكورونا - الصورة لرويترز

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