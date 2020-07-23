اقليم كوردستان يشرع ابوابه للاستثمارات اليابانية

2020/07/23 | 17:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وناكاياما يوشيكو

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