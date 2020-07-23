صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/07/23 | 17:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عيد الغني الساعدي ان تسجيل 465 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد بينها 207 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد سجلت 465 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 207 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاستقلال 20 حالة• قطاع الرصافة 87 حالة• قطاع الاعظمية 29 حالة• قطاع الصدر 30 حالة • قطاع بغداد الجديدة 24 حالة• قطاع المدائن 5 حالات• قطاع البلديات الاول 12 حالة- 258 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 100 حالة محلة 518, 536, 558, 543, 515, 529, 560, 521, 556, 531, 502, 544, 561, 555, 567, 538, 529, 517, 512, 571, قطاعات 20, 23, 46, الاورفلي• محافظة دهوك حالة واحدة العقرة• محافظة بابل حالة واحدة حي الربيع• حي المصطفى حالة واحدة• حي تونس حالة واحدة محلة 330• الكرخ حي السلام حالة واحدة محلة 412• الكرخ الدورة حالتين محلة 828, عمارات الصحة• القاهرة حالتين محلة 322, 328• الكرخ حي الجامعة حالتين محلة 633,• المشتل حالة واحدة• الكرخ حي الجهاد حالتين محلة 877, 853• الشعب 27 حالة محلة 363, 325, 351, 337, 357, 327, حي اور, البنوك, حي المهدي, حي الجزائر• الطالبية حالة واحدة محلة 323• الزعفرانية 12 حالة محلة 950, 964,• سبع قصور حالة واحدة• الحسينية 17 حالة محلة 222, 218, 209, 204, 225, السكلات• شارع فليسطين 9 حالات محلة 506, 508, 501, 503,• الرشاد حالة واحدة محلة 770• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 717, 702, 719,• البلديات 18 حالة محلة 735, 732, 738, 778, شارع المرور• الكرخ السيدية حالة واحدة• المدائن 3 حالات جسر ديالى• الفضيلية حالة واحدة محلة 753• الامين حالتين• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 476• الغدير حالتين محلة 706, 704• العبيدي 9 حالات محلة 768, 756, 769,• الخنساء حالة واحدة• الكرخ المنصور حالة واحدة• زيونة حالتين محلة 718, 716• الكرخ الحرية حالة واحدة محلة 417• حي الزهراء حالتين محلة 756,• ام الكبر و الغزلان حالتين محلة 345,• حي النصر حالة واحدة محلة 771• كميرة حالة واحدة• صليخ حالة واحدة محلة 346• شيخ عمر حالة واحدة محلة 129• بوب الشام حالة واحدة• الكرخ اليوسفية حالة واحدة• النهروان حالتين• الاعظمية 4 حالات محلة 320, 314,• الكرادة 3 حالات محلة 903, 907• حي البتول حالة واحدة• شارع الصناعة حالة واحدة محلة 906• الكرخ القادسية حالة واحدة• الكرخ حي الجوادين حالة واحدة محلة 465• الوزيرية حالتينواضاف انه تم نقل جميع الحالات للمصابين الى مستشفيات العزل والحالات الحرجة منها الى ردهات الانعاش الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتقع الى "15831 توفي منهم 885 للاسف فيما اكتسب الشفاء 11825 ومتبقي قيد العلاج 3121 حالة".واكد الساعدي ان "الايام المقبلة ستكون هي الاصعب مع افتتاح العديد من المحال التجارية والمولات مما يتطلب بذل المزيد من الجهود واقتراب عيد الاضحى".

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