“صاحبة رأي”،، أليسا تقتحم الترند العربي ومشاهدات صاروخية!

2020/07/23 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اقتحمت الفنانة اللبنانية أليسا، اليوم الخميس، الترند العربي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي”.وحصلت الأغنية الجديدة للفنانة على اكثر من 55 ألف مشاهدة في أول ساعتين على طرحها على منصة يوتيوب.In love 😍 Sexy @elissakh #صاحبة_رأي pic.twitter.com/xqBHY329Yf — Ibrahiim (@IbrahiimHijazi) July 23, 2020 وحصلت […]

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