بالفيديو،، ظاهرة نادرة “في عز الصيف” امطار وعواصف رعدية في البصرة و ذي قار

2020/07/23 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات هطول امطار وعواصف رعدية في عدد من مناطق محافظتي البصرة وذي قار جنوب البلاد.وتعد المحافظتان الاعلى في تسجيل درجات الحرارة بحسب نشرات الطقس المحلية.أمطار وعواصف رعدية في البصرة وجنوب ذي قار pic.twitter.com/f4L47sr9gn — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) July 23, 2020 […]

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