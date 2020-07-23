أشهر سجينة إيرانية: أعطوني أدوية لأبدو متماسكة وصوروني

2020/07/23 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تستمر السلطات الإيرانية في تصوير المعتقلين السياسيين أو الاجتماعيين وبث تصريحاتهم المأخوذة قسراً على وسائل إعلامها، في إيحاء منها بشفافية تلك التوقيفات، وسط إدانات دولية لهذا النهج، وانتقادات عارمة من قبل ناشطين إيرانيين..وفي جديد خبايا تلك الفيديوهات التي تبث على الهواء، كشفت الناشطة الحقوقية السجينة نرجس محمدي، في مقال لها من داخل سجن زنجان، […]

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