2020/07/23 | 17:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم ل...

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