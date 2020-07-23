باحتفالات لم تشهدها من قبل..قرية إيطالية تستقبل ولادة اول طفل منذ ثمانية أعوام !

2020/07/23 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة شهدت مدينة مورتيروني اصغر المدن الإيطالية، احتفالات صاخبة على مدى اليومين الماضيين، بمناسبة استقبال ولادة اول طفل في حدث صاخب لم تعتد عليه هذه القرية منذ العام 2012.تحتفل قرية إيطالية صغيرة بجبال لومبارديا بأول مولود لها منذ 8 سنوات، ليرتفع عدد السكان إلى 29 بعد ولادة الطفل الجديد.pic.twitter.com/rnKsbkmh9P […]

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