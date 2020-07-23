خيبات أمل من الصحة العالمية.. عن اللقاح وما بعد كورونا

2020/07/23 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بين الواقعية والحذر الشديد واتهامها بالتشاؤم، تتراوح تصريحات منظمة الصحة العالمية التي ما فتئت تحذر العالم من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، الذي طال حتى الآن أكثر من 15 مليون إنسان، وتخفف من اندفاع الحكومات عالمياً من فتح الاقتصاد بعد إغلاق دام أشهرا عدة.أما في ما يتعلق باللقاح، فبعدما تنفس العديد حول العالم الصعداء […]

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