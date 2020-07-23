رئيس الجمهورية يهنئ وكيل وزارة التخطيط بفوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة

2020/07/23 | 17:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح ، اليوم الخميس، في قصر بغداد، وكيل وزارة التخطيط للشوؤون الإدارية ونقيب المهندسين العراقيين الدكتورة ازهار حسين صالح.وهنأ رئيس الجمهورية الدكتورة ازهار حسين صالح لحصولها على "جائزة المرأة العربية المتميزة في دورتها الجديدة في حقل العمل العام"، مشيداً "بجهودها المخلصة التي بذلتها في مجال عملها واختصاصها الذي يعكس قدرة المرأة العراقية ومكانتها المتميزة وعطاءها الذي لا ينضب في المجالات كافة".وأكد الرئيس أن "المرأة تعرضت إلى الحرمان، وآن الأوان اليوم لأنصافها والعمل من أجل مشاركتها الفعلية في بناء المجتمع، وتسنمها المسؤوليات في إدارة البلاد وبما يكفل ممارستها لحقوقها ومسؤولياتها وواجباتها الكاملة".بدورها عبرت وكيل وزارة التخطيط عن "تقديرها لاهتمام رئيس الجمهورية بالمرأة ودعمه المستمر لدورها في بناء العراق وتقدمه وازدهاره"، مشيرةً إلى أن فوزها بالجائزة هو "فوز وتكريم للمرأة العراقية".

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