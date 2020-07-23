هنأ بفوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة.. رئيس الجمهورية يستقبل وكيل وزارة التخطيط

2020/07/23 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الخميس 23-7-2020 في قصر بغداد، وكيل وزارة التخطيط للشؤون ...





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