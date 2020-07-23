عطل يتسبب بفقدان 3 الاف ميكاواط من منظومة الكهرباء الوطنية بمحافظة عراقية

2020/07/23 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب - فرع ذي قار، الخميس، أن عطلا تسبب بفقدان 3 الاف م...





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