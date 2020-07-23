وزير المالية العراقي مهدد بالاقالة بسبب ’’تزايد خطر كورونا’’ و ’’رواتب الموظفين’’

2020/07/23 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الخميس، تسجيل الكثير من الاشكاليات على عمل واداء وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، فيما بين ان البرلمان سيكون له موقف من استمرار هذه الاشكاليات وربما يرقى الموقف لمستوى التصويت على اقالته.

وقال علي اللامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من الاشكاليات سجلت على عمل واداء وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، وخصوصاً فيما يتعلق بتأخير صرف رواتب الموظفين، رغم توفر السيولة النقدية لها، ولا يحق له تأخير الرواتب التي تعتاش عليها شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي".

ووجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الخميس (23 تموز 20020)، دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن علاوي أنه "وجه دائرة المحاسبة في الوزارة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف اللامي، ان "مجلس الوزراء، منذ فترة طويلة قرر صرف اموال لوزارة الصحة لغرض مواجهة وباء كورونا، ولكن حتى اللحظة لم يصرف وزير المالية تلك الأموال، ويقدم اعذارا وحججا غير مبررة، وهذا يعرقل بشكل كبير جهود مكافحة فيروس كورونا، مع تزايد حدته وخطورته".

وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، ان "استمرار وزير المالية علي عبدالأمير علاوي على هذه الاداء، سيدفع البرلمان الى اتخاذ موقف من اداءه وعمله".

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