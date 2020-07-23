2020/07/23 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… في حين لا يزال خطر تنظيم داعش الإرهابي قائماً في العراق بين الحين والآخر، إلا أن نائب قائد قوات التحالف الدولي قلل من أهميته، مؤكدا أن التحالف لا يخشى عودة التنظيم مجدداً، واصفاً بقايا هذا التنظيم في بلاد الرافدين بأنها “ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق”.وقال الجنرال الأميركي كينيث إيكمان، من بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: لا نخشى عودة ظهور “داعش” في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: لا نخشى عودة ظهور “داعش” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).