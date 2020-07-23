برهم صالح لوزير خارجية فنلندا: نستند في علاقاتنا على مبدأ التوازن

2020/07/23 | 17:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح اليوم الخميس في قصر بغداد، لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له، ان العراق يستند في ع...

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