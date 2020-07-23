تشريح جثث مرضى “كوفيد-19” أظهر تغيرات غريبة في الجسم

2020/07/23 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أجرى علماء الأمراض العديد من عمليات التشريح التي أظهرت تغيرات غير عادية في قلوب المرضى الذين يعانون من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس “كورونا”.ووفقا للعلماء، فإن الخلايا ماتت بشكل منفصل في بعض أجزاء عضلة القلب، الأمر الذي فاجأ بشكل كبير المتخصصين.وفحص خبراء من المركز الطبي الجامعي في نيو أورليانز أعضاء 22 […]

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