هل يمكن تعطيل الدوام بسبب ارتفاع حرارة الجو؟

2020/07/23 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإمكانية القانونية لتعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “لا يوجد نص في قانون العطل الرسمية ١١٠ لسنة ١٩٧٢ يتيح تعطيل الدوام بسبب حرارة الجو لكن لجأت الحكومات المتعاقبة على مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى ٥٠ […]

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