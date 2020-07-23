العراق يستأنف الرحلات الجوية بالمطارات … رغم تجاوز عدد الاصابات 100 الف بكورونا

2020/07/23 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… في حين تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العراق أكثر من 100 ألف حالة إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من فتح المطارات واستئناف الرحلات.وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس وتلقته (المستقلة) إن عدد حالات الإصابة كوفيد 19 تجاوز 100 ألف حالة، حيث بلغ العدد الكلي 102226 إصابة، وذكرت أن ما لا يقل […]

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