2020/07/23 | 18:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفنلندي يصل أربيل

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