صور لتحدٍ غير مسبوق.. سكان دهوك يواجهون القصف التركي بالسباحة

2020/07/23 | 18:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم تتمكن العمليات العسكرية التركية منع سكان احدى مناطق اقليم كوردستان العراق من ممارسة هواياتهم الصيفية.

وتظهر لقطات وثقتها كاميرا وكالة شفق نيوز، شابات وشباب مناطق شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك وهم يتحدون القصف التركي لمناطقهم ويذهبون الى السباحة في نهر زاب، هرباً من حرارة الصيف.

ويجد سكان كوردستان في الأنهر والشلالات والمناطق الطبيعية التي يتميز بها الاقليم ملاذاً جذاباً خلال فصيل الصيف هرباً من درجات الحرارة التي تقترب من الـ 50 مئوية خلال الصيف.

وتعد "شيلادزي" إحدى المناطق التي تتعرض للقصف التركي بشكل شبه مستمر بزعم تواجد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وتعرض قضاء العمادية لقصف مستمر من قبل الطائرات التركية، ما ادى الى احتراق مئات الدونمات من الاراضي الزراعية والغابات، في وقت هجر سكان نحو 45 قرية من مجموع 57 قراهم منذ بد الصراع بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية

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