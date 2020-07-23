قدوسي: انفجار موقع نطنز النووي كان اختراقا أمنيا

2020/07/23 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي، ان سبب انفجار موقع نطنز النووي كان اختراقا أمنيا.

واوضح قدوسي في تصريح، ان الاستنتاج النهائي حول سبب الانفجار في نطنز، يعود الى الاختراق الأمني وتخطي الحواجز الأمنية، من دون ان يوضح طبيعة الخرق، فيما نفى قدوسي الذي كان قد زار موقع نطنز في وقت سابق، برفقة عدد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، نفى وجود جسم مشبوه أصاب الموقع من خارج المنشأة.

وأشار قدوسي الى قيام اعضاء اللجنة خلال زيارتهم موقع الحادث، بتحديد معظم نقاط الضعف الداخلية، لافتا الى ان الاستهداف لو كان قد تم من خارج الموقع، لأدى الى العثور على قطع متبقية، لكن التحقيقات لم تظهر وجود شيء على الإطلاق.

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