العراق يتجاوز اليوم حاجز الـ 100 ألف إصابة منذ أول ظهور لكورونا

2020/07/23 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاتزال معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق تتجاوز الالفي حالة يوميا دون أي انخفاض، الامر الذي باق مقلقا من عدم سيطرة وزارة الصحة على الوباء.

وأعلنت الوزارة تسجيل الفين وثلاثمئة وواحد وستين اصابة جديدة بالفيروس، وشفاء الفين ومئتين وثمانية وخمسين حالة ووفاة ثمانين مصابا.

وبهذه الحصيلة تجاوز العراق حاجز المئة ألف إصابة منذ اول ظهور للفيروس، وشفاء نحو سبعين الفا، ووفاة أكثر من أربعة الاف مصابا.

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