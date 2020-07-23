الإعلام الأمني: ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفاً فوق بناية بمنطقة الجادرية في بغداد | صور

2020/07/23 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت خلية الاعلام الامني، العثور على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا في العاصمة بغداد.

واوضحت الخلية في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عثرت على الطائرة التي كانت تحمل مقذوفا يزن كيلوغرامين اثنين، فوق احدى البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد، مشيرة الى تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، ومباشرة القوات الامنية في اجراء تحقيق كامل حول الموضوع.

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