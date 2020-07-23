جائحة كورونا جعلت نصف سكان العراق تحت خط الفقر

2020/07/23 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكدت النائبة منار عبد المطلب، الخميس، بان جائحة كورونا دفعت نصف سكان العراق الى خط الفقر.وقالت عبد المطلب لـ /المعلومة/، إن “جائحة كورونا كان لها تداعيات قاسية على المجتمع العراقي خلال الاشهر الماضية وتسببت في رفع معدلات الفقر من 30% الى 50% وهو مؤشر خطير جدا يدل على حجم الكارثة الانسانية بسبب […]

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