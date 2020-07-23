ترمب: لا أستبعد إغلاق قنصليات أخرى للصين

2020/07/23 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد إغلاق قنصلية لبكين في هيوستن.جاءت تصريحات ترمب على خلفية سؤال صحافي في مؤتمر عقده للحديث عن تطورات فيروس كورونا بالولايات المتحدة.تأتي تلك التصريحات في ظل اتهامات من مسؤولين أميركيين للصين باستخدام قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية […]

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