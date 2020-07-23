رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الفنلندي

2020/07/23 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو”، مبينا ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة والتعاون بين العراق وفنلندا في المجالين الأمني والاقتصادي، …

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