الحلبوسي يدعو لوقفة دولية مع العراق لتجاوز أزمته الاقتصادية

2020/07/23 | 18:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أهمية وقوف المجتمع الدولي مع العراق لتجاوز أزمته الاقتصادية، داعياً إلى "تواصلٍ أكبر بين العراق وفنلندا.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مبينا أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة والتعاون بين العراق وفنلندا في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وناقش اللقاء، بحسب البيان، "الجهود المشتركة التي أسهمت في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ودور فنلندا في التحالف الدولي".

وأكد الحلبوسي أهمية "مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والتعاون وفق مبدأ سيادة العراق واستقراره؛ للقضاء على داعش، وإنهاء ملف عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أهمية "وقوف المجتمع الدولي مع العراق؛ لتجاوز أزمته الاقتصادية"، داعياً إلى "تواصلٍ أكبر بين العراق وفنلندا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق".

من جهته أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن "تطلع بلاده للتعاون مع العراق، وتقديم الدعم في جميع المجالات وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، كما وجَّه دعوة إلى الحلبوسي لزيارة فنلندا".

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