“فيسبوك” تختبر ميزة جديدة تحولها إلى نسخة من “تويتر” و”إنستغرام”

2020/07/23 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” تختبر حاليا ميزة جديدة تحولها إلى نسخة من “تويتر” و”إنستغرام”.وأوضح التقرير المنشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة ستكون عبارة عن تصميم صفحات بشكل جديد، بحيث تبدو أكثر شبها بمنصات “تويتر” و”إنستغرام”.وستكون تلك الميزات التجريبية الجديدة […]

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