2020/07/23 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، أن محافظتي البصرة وذي قار، تشهدان ظاهرة جوية نادرة لن تتكرر.وقال عطية، على صفحته بالفيسبوك، إن “الظاهرة الجوية جرت في شمال وغرب البصرة وجنوب ذي قار تمثلت بتكونات رعدية ورياح هابطة من السحب الركامية الممطرة في بعض المناطق”.وأَضاف، أن “اسباب ذلك يرجع الى (تكدس عالي […]

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