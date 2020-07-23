التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”465″ المسجلة اليوم في قاطع الرصافة

2020/07/23 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عيد الغني الساعدي، اليوم الخميس، تسجيل 465 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد بينها 207 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعديفي بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد سجلت 465 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- …

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