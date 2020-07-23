2020/07/23 | 18:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عليوي: الإهمال اصاب شريحة الشباب لعدم وجود برامج تستهدفهم وتوقف اغلب المنتديات بسبب السياسات المتبعة من قبل وزراء الشباب السابقين

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