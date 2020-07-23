عضو بالصحة النيابية يكشف عن ’’خفايا’’ ازمة الاوكسجين بذي قار ويوضح بشأن فاعلية العلاج الروسي

2020/07/23 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال عضو لجنة الصحة النيابية- غايب العميري، اليوم الخميس، ان العلاج الروسي الخاص بفيروس ك...





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