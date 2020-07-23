رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الفنلندي

2020/07/23 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، 23 تموز، 2020 وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة والتعاون بين العراق وفنلندا في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

واضاف البيان أن "اللقاء ناقش الجهود المشتركة التي أسهمت في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ودور فنلندا في التحالف الدولي"، مبينا أن "الحلبوسي أكد أهمية مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والتعاون وفق مبدأ سيادة العراق واستقراره؛ للقضاء على داعش، وإنهاء ملف عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

وأشار رئيس مجلس النواب، بحسب البيان إلى "أهمية وقوف المجتمع الدولي مع العراق؛ لتجاوز أزمته الاقتصادية"، داعيا إلى "تواصلٍ أكبر بين العراق وفنلندا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق".

من جهته أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن "تطلع بلاده للتعاون مع العراق، وتقديم الدعم في جميع المجالات وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، موجها "دعوة إلى الحلبوسي لزيارة فنلندا".

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