خبير بالطاقة يوضح درجة كثافة خام البصرة وارتفاعه عن برنت

2020/07/23 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد خبير في شؤون الطاقة، الخميس، أن سعر "خام البصرة" أعلى من "برنت" بنحو دولارين للبرميل الواحد، موضحا درجة كثافتهما وكيفية تحديد اسعارهما.

وقال فرات الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار خام البصرة تعلن من قبل لجنة مشكلة في شركة سومو"، مشيراً إلى أن "أسعار خام البصرة لشهر تموز كانت أعلى من خام برنت بنحو دولارين بسبب التحسن في الطلب العالمي على النفط واعتماداً على تسعيرة السعودية".

وأضاف أن "هذا لا يعني أن العراق يبيع خام البصرة الخفيف بأعلى من خام برنت، لأن خام البصرة الخفيف المثبت في العقد القياسي بدرجة كثافة ٣٤ هو في الحقيقة خام متوسط درجة كثافته ما بين ٢٨ إلى ٣٠ وهو خام حامضي تتراوح نسبة الكبريت فيه ما بين ٢ - ٢.٤ %، في حين ان خام برنت درجة كثافته ٣٨ ومستوى الكبريت فيه اقل من 1% ومن ثم يتم خصم ٤٠ سنت عن كل درجة كثافة يختلف فيها خام البصرة عن خام برنت".

وتابع الموسوي، أن "هذا يعني أن الفرق بينهما في درجة الكثافة يساوي ٨ درجات تضرب في ٤٠ سنت وتساوي ٣.٢ دولار تخصم من سعر خام البصرة الخفيف ثم تخصم منه كلفة النقل والتأمين في معادلة التسعير للنفط المصدرة الى اوروبا ولذلك عمليا يكون سعر خام البصرة اقل من سعر خام برنت".

وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، امس الأربعاء، تصدير العراق لنفطه الخام بأسعار فاقت خام برنت الذي انخفض إلى 43.97 دولاراً للبرميل.

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