مأساة القاهرة 30 - اشرف عتريس

2020/07/23 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس هو الفنان عبد العزيز مكيوى بطل فيلم القاهرة 30 مثل كل الابطال التراجيديين الذين يصارعون القدر لايعترفون بتسط الالهة وتقديم القرابين فجاء إلينا محملا بتعب وهموم البطل الحزين ..كانت البداية والنهاية له فى (القاهرة 30) رائعة نجيب محفوظ امام السندريلا وحمدى احمد وكل ابطال تلك الملحمة السينمائية العظيمة اخراج العبقرى صلاح ابو سيف الذى شهد له بالتميز جعله بطلا امام سعاد حسنى ..ي ......





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