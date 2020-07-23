سؤال سورية الصعب - ياسين الحاج صالح

2020/07/23 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح ليست القضية السورية قضية تحرر وطني رغم قوة حضور بعد استعماري من نوع ما فيها، يتمثل في احتلالات خمسة، إسرائيلية وإيرانية وأميركية وروسية وتركية على التتابع الزمني، يتطلع ثلاثة منها على الأقل، وربما خمستها، إلى الدوام.



ولا تبدو قضية ثورة اجتماعية رغم قوة البعد المتصل بالفقر وضرورة تأميم مصادر الثورة الوطنية ونزع ملكية نازعي الملكية الأسديين ومن والاهم.



ولم تعد ثورة ديمقراطية رغم قوة البعد المتصل بال ......





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