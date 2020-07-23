الدولة واللادولة - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/23 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة منظومة مؤسسات تتكون من ثلاثة سلطات (سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية) كل سلطة لها مؤسساتها وموظفيها ومسؤولياتها والأعمال المناط بها وترتبط فيما بينها بروابط قانونية بموجب الدستور كما أن كل واحدة منها لها خصوصية تختلف عن الأخرى وتصب جميع مؤسسات الدولة في مصلحة الشعب وخدمته ورعايته وصيانة حقوقه بما يضمن سعادته واستقراره واطمئنانه بالعيش الرغيد في الرقعة الجغرافية التي هي الوطن ومن أجل ......





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