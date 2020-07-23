رئيس لجنة الرياضة يلتقي بممثلين عن بيت شباب بغداد

2020/07/23 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادالتقى النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة اليوم الخميس، بممثلين عن بيت شباب بغداد.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، انه "قدم الشباب خلال اللقاء وثيقة حقوق الشباب لرئيس لجنة الشباب والرياضة فضلا عن طرح مجموعة من الافكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الشاب العراقي".بدوره قال النائب عباس عليوي ان "الوثيقة التي تم مناقشتها بشكل مفصل تضمنت مجموعة من النقاط التي تخص الجانب التشريعي والتنفيذي والاقتصادي والاجتماعي التي تهتم وتعنى بالشباب"، مشيرا الى "ضرورة الأخذ بالمقترحات ومنها مايخص الحكومة فيما سيطرح على لجنة الشباب والرياضة بعض المقترحات الواردة من أجل مناقشتها وتفعيل فقراتها".واكد رئيس اللجنة على "دعم ومساندة لجنته للشباب فيما يطرحونه من افكار"، متطرقا الى "الأهمال الذي اصاب شريحة الشباب وعدم وجود برامج تستهدفهم وتوقف اغلب المنتديات الشبابية عن العمل بسبب السياسات المتبعة من قبل وزراء الشباب السابقين وتهميش الشباب".وانتقد النائب عليوي "تحويل بوصلة وزارة الشباب والرياضة الى الجانب الرياضي لغايات انتخابية وسياسية خاصة الاستثمار في المنتديات غير المدروس".وبين النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن "الاجتماع شهد طرح قوانيين ومشاريع مهمة جداً تحتاج الى مساندة من قبل الجميع لتفعيلها"، مشيدا :بالبرامج المقدمة من قبل بيت شباب بغداد والأعمال التي نفذها".ووعد النائب عليوي في ختام الاجتماع "بتكرار اللقاءات مستقبلا والعمل على عقد جلسة مشتركة بين الشباب ولجنة الشباب والرياضة داخل مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة".

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