2020/07/23 | 18:31 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء ذي قار تفقد 200 ميكا واط من حصتها المجهزة نتيجة عطل في المنظومة الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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