رئيس مجلس النواب يلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري

2020/07/23 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد”، مبينا ان “اللقاء ناقش …

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