رئيس الجمهورية: المرأة تعرضت إلى الحرمان وآن الأوان لأنصافها

2020/07/23 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ان المرأة تعرضت إلى الحرمان، وآن الأوان اليوم لأنصافها.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس الجمهورية برهم صالح ، استقبل، اليوم الخميس، في قصر بغداد، وكيل وزارة التخطيط للشوؤون الإدارية ونقيب المهندسين العراقيين ازهار حسين صالح”.وهنأ رئيس الجمهورية ازهار حسين صالح، …

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