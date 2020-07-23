2020/07/23 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يعلن الموافقة على صرف رواتب عقود مديرية الماء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يعلن الموافقة على صرف رواتب عقود مديرية الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).