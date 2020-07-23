أربيل.. رئيس حزب يضع حجر أساس مدرسة دون علم التربية

2020/07/23 | 18:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية تربية اربيل في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان يكون لها علم عن وضع حجر الاساس لمدرسة ابتدائية في احد احياء العاصمة اربيل ، وفيما اكدت على ان افتتاح المدارس يجب ان يتم بموافقة جميع الدوائر المختصة ومستوفيا للشروط الهندسية، دعت لابعاد قطاع التربية عن التحزب والتسييس.

وجاء في بيان لمديرية تربية أربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعلام زعم اليوم ان احد احياء مدينة اربيل شهد وضع حجر الأساس لمدرسة أساسية".

وأضافت المديرية أن "مثل هذه الأعمال يجب أن تكون عبر المؤسسات المعنية في التربية والبلدية في محافظة اربيل ، وان تكون خرائطها مصادق عليها وان يكون كلفها محددة وفق الشروط الهندسية التي تقرها مديرية المباني".

وكان الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي قد وضع في وقت سابق الخميس، حجر الاساس لمدرسة ابتدائية في حي شهيدان في مدينة اربيل .

وقال شيخ جنكي في كلمة خلال المناسبة إن حزبه سيخوض ما سماه "الصراع السياسي والمدني" في أربيل، وأنه "غير مستعد بترك دهوك وزاخو وأربيل لأي أحد".

وأثارت هذه التصريحات استياء مديرية التربية في أربيل، داعية في بيانها، جميع الإطراف، إلى "عدم تحزيب وتسييس قطاع التربية".

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