2020/07/23 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى ان من المقرر ان تتم عملية رفع الحظر عن استيراد الاسلحة التقليدية لايران في 18 تشرين الاول وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي مما سيسمح لها بان تكون قوة عسكرية كبيرة في المنطقة اذا لم يتم تجديد الحظر .وذكر التقرير الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد واشنطن: ايران نجحت في طرد اسرائيل من لبنان واخراج القوات الامريكية من العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد واشنطن: ايران نجحت في طرد اسرائيل من لبنان واخراج القوات الامريكية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).