2020/07/23 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب المستقل باسم خزعل، الخميس، عن تحركات انتخابية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول من خلالها كسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي يتعمد القول بأنه لا يمتلك كتلة داخل مجلس النواب تدعم حكومته للتغطية على فشله في إدارة الدولة وإقناع المواطنين بان البرلمان غير داعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تحركات الكاظمي دعاية انتخابية مكبرة وحكومته لم تنجز شيء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تحركات الكاظمي دعاية انتخابية مكبرة وحكومته لم تنجز شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).