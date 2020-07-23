رئيس هيأة المنافذ يكشف ما حدث في منفذ زرباطية: الكاظمي وجه بمداهمة منازل المعتدين

2020/07/23 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، ما حدث يوم امس في منفذ زرباطية الحدودي ...





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